Скандальна хода Московського патріархату: реакція СБУ обурила соцмережі

Служба безпеки України не побачила порушень у ході прихильників Московського патріархату

Служба безпеки України не виявила заборонених предметів чи символіки, що підтримують російського агресора, під час хресної ходи прихильників Московського патріархату. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв у Facebook, оприлюднивши відповідь Служби безпеки на свій депутатський запит.

В СБУ відповіли, що «в результаті зазначеного заборонених до обігу предметів, символіки, провокаційних матеріалів не виявлено», а фактів діяльності на підтримку Росії не встановлено.

«У «крьостном ходу» Московського патріархату діяльності на підтримку агресора не виявлено, провокаційних матеріалів (портрет русского царя Ніколая ІІ) не встановлено. Все харашо. З повагою, ваша СБУ. Так і живем…», — написав нардеп.

Коментатори до допису висловили своє обурення такою відповіддю СБУ, наголосивши, що у відкритих джерелах є достатньо фото та відео присутності російської символіки в учасників церковної ходи. Також коментатори висловлюють своє незадоволення позицією поліції, яка нічого не зробила для того, аби зупинити цей масовий захід.

Як відомо, наприкінці серпня, попри заборону на масові заходи через воєнний стан в Україні, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою з Кам’янця-Подільського до Свято-Почаївської Успенської лаври. Тоді користувачі соцмереж звернули увагу на те, що серед учасників цього дійства були люди зі стрічками та іконою російського царя.

Місцеві священники та прихожани просили владу вжити необхідних заходів, щоб зупинити ходу, однак ре, мешканцям Тернопільщини довелося самотужки виганяти московських прихильників з низки міст регіону.

Нагадаємо, 26 серпня, декілька десятків людей зібралися під будівлею Тернопільською обласної державної адміністрації на мітинг. Вони вийшли на акцію, щоб депутати на сесії підтримали петицію про заборону Української православної церкви на Тернопільщині.

Також повідомлялося, що 26 серпня Тернопільська обласна рада звернулася до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.