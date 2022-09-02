У Росії розгорівся скандал через українські грамоти у дитячому садку

Через скандал з українськими грамотами були звільнені завідувач та вихователь дитсадка у Росії

У російському місті Чита вихованці дитячого садка отримали грамоти з державною символікою України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, 30 серпня у дитсадку №73 міста Чита за участь у конкурсі «Містер та міс літо – 2022» вихованцям видали грамоти з державною символікою України. Батьки дітей висловили своє обурення ситуацією, і вже наступного дня грамоти замінили іншими. Комітет освіти Чити своєю чергою розпочав службову перевірку, щоб з’ясувати, як так сталося, що дітям вручили українські грамоти.

На ситуацію з грамотами у дитячому садку відреагував губернатор Забайкальського краю Росії Олександр Осипов. Він попросив вибачення у батьків та тих, «чиї почуття зачепила» ситуація.

«Звичайно, ця ситуація є абсолютно нетерпимою. Ми всі цілком справедливо обурені. Я приношу вибачення батькам, усім людям, кому це зачепило почуття. Я вас розумію. Моїй онуці зараз 2 роки. Я уявляю, що було б у нашій родині, якби через кілька років їй у дитячому садку вручили таку грамоту», – написав Осипов у соцмережах.

Російський посадовець також повідомив, що завідувача цього дитячого садка та вихователя було звільнено. Водночас губернатор не пояснив, як до садка потрапили українські бланки грамот.

Нагадаємо, раніше російська журналістка випустила відео, де поговорила з вдовами окупантів. На відео звернули увагу через один момент, який збурив українські соцмережі. В одному з епізодів сім'я вбитого російського солдата, які живуть десь у Сибіру, скаржаться що не можуть отримати компенсацію від держави. При цьому на одному з «домашніх» планів у кадр потрапляють двері холодильника, де чітко видно стікер з написом українською мовою про «2 роки гарантії».