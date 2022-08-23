Прем'єрка Фінляндії пройшла тест на наркотики після скандалу з вечіркою

Тест на наркотики прем’єрки Фінляндії виявився негативним після поширеного у мережі відео з вечірки

Тест на наркотики прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін, який вона здала після критики через її участь у приватній вечірці, показав негативний результат. Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

В уряді зазначили, що Марін з власних коштів оплатила тестування.

Нещодавно у мережу потрапило відео з приватної вечірки за участю Санни Марін. Після чого чиновниці довелося виправдовуватися та запевняти у тому, що вона не вживала наркотики.

На кадрах, що просочилися в мережу, видно, як Марін весело танцює з кількома друзями.

За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також і не відомі їй люди.

Марін сказала, що засмучена тим, що відео з приватної вечірки було поширене в інтернеті, оскільки було призначене для перегляду лише друзями.

Марін, яка у грудні 2019 року стала наймолодшим чинним керівником уряду у світі, також заявила, що її здатність виконувати свої офіційні обов’язки не постраждала тієї ночі, і що вона залишила б вечірку, якби мала необхідність працювати.

Деякі фіни висловили підтримку Марін, дехто навпаки розкритикував її.

У мережі на підтримку прем’єрки Фінляндії жінки запустили флешмоб #SolidaritywithSanna, де викладають відео з танцями і веселощами.

До слова, 26 травня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін відвідала зруйновані рашистами міста Ірпінь та Бучу на Київщині.