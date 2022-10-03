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Окупанти випустили по Запоріжжю близько десяти ракет: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти випустили по Запоріжжю близько десяти ракет: фото наслідків
Руйнувань зазнав реабілітаційний центр у Запоріжжі
фото: Олександр Старух/Telegram

У Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури

У понеділок, 3 жовтня, вранці окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його даними, було випущено близько десяти ракет С-300.

«В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами», – розповів Старух.

Внаслідок атак по селах поблизу Запоріжжя постраждалих немає. За попередньою інформацією, прильоти поза населених пунктів.

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Раніше стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Повідомлялося, що є постраждалі.

О 7:27 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині прогриміли вибухи.

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Теги: росія війна окупанти Запорізька область Запоріжжя ракета обстріл

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