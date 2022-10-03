Окупанти випустили по Запоріжжю близько десяти ракет: фото наслідків

У Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури

У понеділок, 3 жовтня, вранці окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його даними, було випущено близько десяти ракет С-300.

«В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами», – розповів Старух.

Внаслідок атак по селах поблизу Запоріжжя постраждалих немає. За попередньою інформацією, прильоти поза населених пунктів.

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Раніше стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Повідомлялося, що є постраждалі.

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