У російському Бєлгороді знову «бавовна». Місцеві повідомили про вибухи (відео)

Очевидці повідомляють про два «хлопка»

У соціальних мережах з’явилися повідомлення про вибухи в російському Бєлгороді.

Місцеві жителі запевняють, що чули два «хлопка».

Також є інформація, що нібито мінімум дві ракети, яка летіли на Харків, не долетіли до місця призначення і впала у Бєлгороді.

«Друга ракета при запуску «глюкнула». Спочатку великий яскравий спалах, потім розсип трохи вище в небі та сильний хлопок», – пишуть очевидці.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород ввечері, 29 серпня, місцеві жителі чули звуки вибухів в районі аеропорту.

Раніше повідомлялося про серію вибухів у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.