В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантів (фото) 

Інформації про постраждалих наразі немає

Зрадники готували так званий «референдум» на загарбаній території

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що в окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації «Мы вместе с Россией». Про це стало відомо 31 серпня.

«Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації «Мы вместе с Россией», яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло», – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих немає.

Як зауважили в дописі, імовірно, «хтось невдало викинув недопалок».

Нагадаємо, напередодні в тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі виникла пожежа. Перед цим у місті прогриміли вибухи.

Також учора в окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото).

Перед цим у порту Бердянська були вибухи та пожежа (фото).