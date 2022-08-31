В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантів (фото)
Зрадники готували так званий «референдум» на загарбаній території
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що в окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації «Мы вместе с Россией». Про це стало відомо 31 серпня.
«Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації «Мы вместе с Россией», яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло», – йдеться в повідомленні.
Інформації про постраждалих немає.
Як зауважили в дописі, імовірно, «хтось невдало викинув недопалок».
Нагадаємо, напередодні в тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі виникла пожежа. Перед цим у місті прогриміли вибухи.
Також учора в окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото).
Перед цим у порту Бердянська були вибухи та пожежа (фото).
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