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В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантів (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантів (фото) 
Інформації про постраждалих наразі немає 
фото: t.me/AFUStratCom

Зрадники готували так званий «референдум» на загарбаній території 

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що в окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації «Мы вместе с Россией». Про це стало відомо 31 серпня.

«Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації «Мы вместе с Россией», яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло», – йдеться в повідомленні.  

Інформації про постраждалих немає.  

В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантів (фото)  фото 1

Як зауважили в дописі, імовірно, «хтось невдало викинув недопалок». 

Нагадаємо, напередодні в тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі виникла пожежа. Перед цим у місті прогриміли вибухи. 

Також учора в окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото).

Перед цим у порту Бердянська були вибухи та пожежа (фото).

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Теги: ЗСУ Бердянськ окупанти вибух війна

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