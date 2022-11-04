На Запорізьку АЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ

МАГАТЕ провело другу ротацію експерті на ЗАЕС

3 листопада на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) прибула нова група з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) замість чотирьох експертів, які працювали на майданчику останні чотири тижні. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Це була друга ротація експертів МАГАТЕ після поїздки генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі на найбільшу атомну станцію Європи 1 вересня для створення Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі у рамках зусиль із запобігання ядерній аварії під час війни.

Нова команда МАГАТЕ стане третьою на ЗАЕС за останні два місяці.

Гроссі зазначив, що присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій. Він подякував експертам «за їхню рішучість і сміливість у виконанні важливих заходів безпеки» на ЗАЕС.

Нагадаємо, 2 листопада у результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення.

Тривають ремонтні роботи на лінії 330 кВ. Наразі ЗАЕС отримує енергію для основних функцій ядерної безпеки від своїх дизельних аварійних генераторів.