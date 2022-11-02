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Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару
Працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем
фото з відкритих джерел

Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм

Запорізька атомна електростанція відновила теплопостачання міста Енергодар. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у телеграмі. Працівники електростанції перевели два енергоблоки у стан «гарячий зупин».

«Сьогодні, 2 листопада 2022 року, силами українського персоналу ЗАЕС відновлено теплопостачання в Енергодарі. Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в місті Енергодар.

Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.

В Енергоатомі нагадали, що з травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії російських окупантів довелося зупинити. Внаслідок постійних обстрілів ЗАЕС військовими РФ та руйнування енергетичної інфраструктури 11 вересня Запорізька АЕС була повністю зупинена.

Нагадаємо, за повідомлення розвідки росіяни на даху енергоблоку ЗАЕС встановили військове обладнання. Раніше повідомлялося, що вибух наземної міни перервав основне електропостачання четвертого реактора Запорізької атомної електростанції. 

Теги: БК «Запоріжжя» росіяни Енергодар Енергоатом водопостачання

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