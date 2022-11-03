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Через обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена
Можливості України щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі обмежені
фото з відкритих джерел

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб

2 листопада у результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. Про це повідомляє «Енергоатом».

Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

Через окупацію станції і втручання представників «Росатому» в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені, повідомляє «Енергоатом».

«Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!» – закликає «Енергоатом».

Нагадаємо, днями вибух наземної міни перервав основне електропостачання четвертого реактора Запорізької атомної електростанції.

За повідомлення розвідки росіяни на даху енергоблоку ЗАЕС встановили військове обладнання. Раніше повідомлялося, що вибух наземної міни перервав основне електропостачання четвертого реактора Запорізької атомної електростанції. 

Теги: росія окупанти війна обстріл Запорізька АЕС

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