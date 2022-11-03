Росія і «брудна бомба»: МАГАТЕ провело перевірку об’єктів України

Агентство не виявило жодних ознак ядерної діяльності України

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку трьох об'єктів в Україні на наявність заявленої рашистами «брудної бомби». Експерти не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначимо, що Росія висунула Україні звинувачення щодо нібито виготовлення»брудної бомби». Після письмових заяв України МАГАТЕ перевірило діяльності трьох локаціях - Інституту ядерних досліджень у Києві, Східного гірничо-збагачувальному комбінату в Жовтих Кодах і ВО «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі.

«На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування», – йдеться у повідомленні.

Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Так, відбір проб навколишнього середовища є загальновживаним заходом гарантій із надчутливими аналітичними методами, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами.

«Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища», – сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби». Згодом Рада безпеки ООН провела закрите засідання на запит Росії