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    Події в Україні

    На Житомирщині паводок зруйнував міст

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    На Житомирщині паводок зруйнував міст

    Наразі рух через річку забезпечує відремонтований основний міст

    У Житомирській області поблизу міста Радомишль через значне підняття рівня води в річці Тетерів зруйновано тимчасовий міст. Про це повідомив начальник управління будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА Роман Крисюк.

    «Наразі є паводок і цей тимчасовий міст не витримав обсягу води в річці Тетерів. Це сталось на цьому тижні», - повідомив Роман Крисюк.

    За його словами, цей міст слугував тимчасовою переправою через річку на період ремонтних робіт на основному мості до міста Радомишль.

    Зараз рух через річку забезпечує основний міст, що був відремонтований минулого року.

    Нагадаємо, екологи занепокоєні через забруднення річки на Житомирщині.

    Раніше повідомлялося, що повінь в Австралії забрала два життя, тисячі людей евакуйовані.

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