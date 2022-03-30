Соловйов істерично прокоментував можливу заборону УПЦ (МП)

Кремлівський телепропагандист Володимир Соловйов забув про існування УПЦ (МП) і в істеричному тоні розкритикував стамбульські переговори з «нацистами»

Кремлівський пропагандист заявив, що усі переговори з Україною треба припинити

Російський одіозний пропагандист Володимир Соловйов незадоволений переговорами у Стамбулі. Про це він заявив у ефірі своєї програми «Повний контакт».

Соловйов розкритикував українсько-російські переговори, заявивши, що слухати треба не «нацистів», а російського диктатора і народ, який підтримує війну, розв’язану Путіним в Україні.

Особливо кремлівського пропагандиста образило, що саме в період проведення перемовин депутати від «Голосу» внесли до Верховної Ради законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви (Московського патріархату). «Добре переговорили в Туреччині. Тут же отримали – н-н-а!» – бідкаючись, відреагував на цю подію пропагандист.

Цікаво, що сам Соловйов назвав цю церкву «Російською православною церквою», не згадавши про те, що так звана УПЦ (МП) називає себе самоврядною православною церквою з особливим статусом і є частиною РПЦ на правах широкої автономії.

За словами телепропаганди ста, жодних переговорів з «нацистами» не треба вести, не варто тиснути українцям руки, а Україну Соловйов назвав «сатаною».

Фрагмент про церкву починається з 21 хвилини 25 секунд:

Нагадаємо, що проти Соловйова перед початком російсько-української війни були запроваджені санкції Євросоюзу. Санкційні обмеження не дозволяють телепропагандисту літати до Італії, де на озері Комо, як ще 2017 та 2019 року виявили розслідування «Фонду боротьби з корупцією», розташовані дві вілли, що належать саме Соловйову.

Санкції проти російського телеведучого запровадили і Сполучені Штати Америки.

Крім того, хакери зламали російські бази даних і оприлюднили номери мобільних телефонів різних російських знаменитостей, зокрема, і Володимира Соловйова.

Сам Соловйов в одному із ефірів під час російсько-української війни відверто визнав, що Росія загине, якщо не виграє цю війну. І разом з тим, на думку Соловйова, як би не закінчилася війна проти України, росіян у світі будуть ненавидіти дуже довго.

Через запроваджені санкції Соловйов змушений відпочивати не на власних віллах в Італії, а у підмосковному санаторії, де його і зафільмували очевидці.

Додамо, що на сайті Верховної Ради 26 березня з’явився законопроєкт про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП).