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    Соловйов істерично прокоментував можливу заборону УПЦ (МП)

    Кремлівський телепропагандист Володимир Соловйов забув про існування УПЦ (МП) і в істеричному тоні розкритикував стамбульські переговори з &laquo;нацистами&raquo; - Соловйов істерично прокоментував можливу заборону УПЦ (МП)
    Кремлівський телепропагандист Володимир Соловйов забув про існування УПЦ (МП) і в істеричному тоні розкритикував стамбульські переговори з «нацистами»
    фото: скріншот

    Кремлівський пропагандист заявив, що усі переговори з Україною треба припинити

    Російський одіозний пропагандист Володимир Соловйов незадоволений переговорами у Стамбулі. Про це він заявив у ефірі своєї програми «Повний контакт».

    Соловйов розкритикував українсько-російські переговори, заявивши, що слухати треба не «нацистів», а російського диктатора і народ, який підтримує війну, розв’язану Путіним в Україні.

    Особливо кремлівського пропагандиста образило, що саме в період проведення перемовин депутати від «Голосу» внесли до Верховної Ради законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви (Московського патріархату). «Добре переговорили в Туреччині. Тут же отримали – н-н-а!» – бідкаючись, відреагував на цю подію пропагандист.

    Цікаво, що сам Соловйов назвав цю церкву «Російською православною церквою», не згадавши про те, що так звана УПЦ (МП) називає себе самоврядною православною церквою з особливим статусом і є частиною РПЦ на правах широкої автономії.

    За словами телепропаганди ста, жодних переговорів з «нацистами» не треба вести, не варто тиснути українцям руки, а Україну Соловйов назвав «сатаною».

    Фрагмент про церкву починається з 21 хвилини 25 секунд:

    Нагадаємо, що проти Соловйова перед початком російсько-української війни були запроваджені санкції Євросоюзу. Санкційні обмеження не дозволяють телепропагандисту літати до Італії, де на озері Комо, як ще 2017 та 2019 року виявили розслідування «Фонду боротьби з корупцією», розташовані дві вілли, що належать саме Соловйову.

    Санкції проти російського телеведучого запровадили і Сполучені Штати Америки.

    Крім того, хакери зламали російські бази даних і оприлюднили номери мобільних телефонів різних російських знаменитостей, зокрема, і Володимира Соловйова.

    Сам Соловйов в одному із ефірів під час російсько-української війни відверто визнав, що Росія загине, якщо не виграє цю війну. І разом з тим, на думку Соловйова, як би не закінчилася війна проти України, росіян у світі будуть ненавидіти дуже довго.

    Через запроваджені санкції Соловйов змушений відпочивати не на власних віллах в Італії, а у підмосковному санаторії, де його і зафільмували очевидці.

    Додамо, що на сайті Верховної Ради 26 березня з’явився законопроєкт про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП).

    Теги: росія окупанти війна Російська православна церква в Україні Українська православна церква Україна окупація #stoprussia
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    Соловйов істерично прокоментував можливу заборону УПЦ (МП)