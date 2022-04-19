«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 19 квітня
Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись
«Укрзалізниця» оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 19 квітня. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Наразі відомо про такі напрямки:
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп.
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів.
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1.
Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись, тому радить стежити за оновленнями.
Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.
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