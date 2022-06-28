Над Бердянськом стовп диму: місцеві говорять про вибух (фото, відео)
Місцеві жителі чули два вибухи у порту
Над окупованим рашистами українським Бердянськом піднявся стовп диму, імовірно, спричинений вибухом. Фотографії з бердянського порту, де і стався інцидент, з’явилися у місцевих соцмережевих пабліках та Telegram-каналах.
За інформацією очевидців, у порту сталося два вибухи. Оскільки попереджень від окупантів про розмінування не було, є підозра, що це «щось незаплановане».
Видео взрыва в Бердянске pic.twitter.com/Vt0r19wnp6— Прибрежный(Rezerv) (@Rezerv8) June 28, 2022
Telegram-канал «Бердянськ в окупації» наголошує, що саме на цьому місці кілька днів тому стояв російський суховантаж із краденим українським зерном.
Нагадаємо, що уранці 12 червня у тимчасово окупованому Бердянську сталося три вибухи .
Частина міста залишилась без електропостачання.