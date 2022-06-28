Над Бердянськом стовп диму: місцеві говорять про вибух (фото, відео)

Появі диму у бердянському порту, як стверджують очевидці, передували два вибухи

Місцеві жителі чули два вибухи у порту

Над окупованим рашистами українським Бердянськом піднявся стовп диму, імовірно, спричинений вибухом. Фотографії з бердянського порту, де і стався інцидент, з’явилися у місцевих соцмережевих пабліках та Telegram-каналах.

За інформацією очевидців, у порту сталося два вибухи. Оскільки попереджень від окупантів про розмінування не було, є підозра, що це «щось незаплановане».

Telegram-канал «Бердянськ в окупації» наголошує, що саме на цьому місці кілька днів тому стояв російський суховантаж із краденим українським зерном.

Нагадаємо, що уранці 12 червня у тимчасово окупованому Бердянську сталося три вибухи .

Частина міста залишилась без електропостачання.