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  4. Над Бердянськом стовп диму: місцеві говорять про вибух (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Над Бердянськом стовп диму: місцеві говорять про вибух (фото, відео)

    Появі диму у бердянському порту, як стверджують очевидці, передували два вибухи - Над Бердянськом стовп диму: місцеві говорять про вибух (фото, відео)
    Появі диму у бердянському порту, як стверджують очевидці, передували два вибухи
    фото із соцмереж

    Місцеві жителі чули два вибухи у порту

    Над окупованим рашистами українським Бердянськом піднявся стовп диму, імовірно, спричинений вибухом. Фотографії з бердянського порту, де і стався інцидент, з’явилися у місцевих соцмережевих пабліках та Telegram-каналах.

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    Над Бердянськом стовп диму: місцеві говорять про вибух (фото, відео)
    Над Бердянськом стовп диму: місцеві говорять про вибух (фото, відео)

    За інформацією очевидців, у порту сталося два вибухи. Оскільки попереджень від окупантів про розмінування не було, є підозра, що це «щось незаплановане».

    Telegram-канал «Бердянськ в окупації» наголошує, що саме на цьому місці кілька днів тому стояв російський суховантаж із краденим українським зерном.

    Нагадаємо, що уранці 12 червня у тимчасово окупованому Бердянську сталося три вибухи .

    Частина міста залишилась без електропостачання.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Над Бердянськом стовп диму: місцеві говорять про вибух (фото, відео)