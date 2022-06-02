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    Події в Україні

    У Бердянську за добу пролунало понад 10 вибухів

    У Бердянську за добу пролунало понад 10 вибухів

    У мерії закликали мешканців бути обережними, тому що в місті немає централізованого керування сиренами тривоги

    У Бердянську, який перебуває в російській окупації, за добу прогриміло більш ніж 10 вибухів. Про це у Телеграміповідомила Бердянська міська рада.

    «У місті за добу пролунало понад 10 вибухів, які було чутно в різних мікрорайонах міста», – йдеться у повідомленні.

    У мерії закликали мешканців бути обережними, тому що в місті немає централізованого керування сиренами тривоги.

    Також у мерії Бердянська зазначили, що у місті все ще немає зв'язку.

    «Окупаційна влада, яка взяла за практику глушення сигналу українських мобільних операторів з моменту евакуації мешканців Маріуполя, яка йшла через Бердянськ, намагається перекласти відповідальність за відсутність сигналу на Україну. На сьогоднішній день й надалі використовується практика глушення мобільного зв'язку при масовому перекиданні ворожих військ територією міста або акваторією Бердянського порту», – заявили у міськраді.

    Крім того, повідомляється, що українські мобільні оператори офіційно заявляють про те, що причиною відсутності зв'язку є фізичне пошкодження обладнання та паралельне блокування сигналу засобами РЕБ.

    Нагадаємо, за даними офіційної міської влади курортного міста Бердянськ, на бік окупанта не перейшов жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства. «Нова» мерія Бердянська тепер складається з двірників та вантажників.

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    Теги: росія окупанти війна мобільні оператори Україна влада окупація #stoprussia
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    У Бердянську за добу пролунало понад 10 вибухів