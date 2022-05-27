Над Херсонщиною літак ЗСУ збив російський винищувач

Су-35 українські військові збили близько 14:00

Український літак МіГ-29 збив російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

«Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вечері 26 травня літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг.

18 травня під Куп’янськом у Харківській області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Додамо, що станом на ранок 27 травня, за підрахунками Генштабу ЗСУ українські військові знищили 206 ворожих літаків, 170 гелікоптерів та 503 безпілотники армії РФ. За приблизними підрахунками, за понад три місяці війни Росія втратила 29 750 військових.