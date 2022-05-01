Нацгвардієць знищив ворожий винищувач за $11 мільйонів разом із пілотом

Військовослужбовець вразив повітряну ціль влучним пострілом із ПЗРК

Пiд час нальоту ворожої авіації військовослужбовець строкової служби однієї з частин Національної гвардії України вдалося знищити літак окупантів. Перебуваючи на бойовому чергуванні в Запорізькій області, вправно використав переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла» і вгатив ним по російському СУ-25. Про це повідомляють у Південному оперативно-територіальному об'єднанні НГУ.

«Влучним пострілом нацгвардієць відправив на концерт до Кобзона пілота «оркiв», а бойовий літак СУ-25 «Грач» – фермерам на металобрухт. Завдяки своїй рішучості, професіоналізму та виваженим діям під час бою, боєць зберіг багато життів, як військовослужбовців так і мирного населення», – повідомляють у Нацгвардії.

Вказано також, винищувач СУ-25 вартує 11 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей: два літака Су-25 та сім БпЛА.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.

Також очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).

Як повідомлялося, на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.

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