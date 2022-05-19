Військові збили винищувач рашистів: опубліковано радіопереговори екіпажу

Під Куп'янськом ЗСУ знищили російський Су-24

Під Куп’янськом у Харківській області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє офіцер окремої 95-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

«Щойно під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Тому що це наше небо», – написав Кочевенко.

Він також опублікував радіоперехоплення зі збитого Су-34.

«Радіоперехоплення зі збитого Су-34. Горить, палає рашиська наволоч. Вірте в ЗСУ», – наголошується в повідомленні.

Судячи з радіопереговорів екіпажу, в російського Су-34 загорівся лівий двигун. Пілот і штурман збиралися катапультуватися.

Радіоперехоплення зі збитого Су-34. Горить палає рашиська наволоч

БО ЦЕ Є НАШЕ НЕБО!

Вірте в #ЗСУ pic.twitter.com/udxrJpr8Yq — Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 18, 2022





Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк. Також військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С». Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець. Також повідомлялося, що над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів.