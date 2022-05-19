Військові збили винищувач рашистів: опубліковано радіопереговори екіпажу
Під Куп'янськом ЗСУ знищили російський Су-24
Під Куп’янськом у Харківській області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє офіцер окремої 95-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.
«Щойно під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Тому що це наше небо», – написав Кочевенко.
Він також опублікував радіоперехоплення зі збитого Су-34.
«Радіоперехоплення зі збитого Су-34. Горить, палає рашиська наволоч. Вірте в ЗСУ», – наголошується в повідомленні.
Судячи з радіопереговорів екіпажу, в російського Су-34 загорівся лівий двигун. Пілот і штурман збиралися катапультуватися.
Радіоперехоплення зі збитого Су-34. Горить палає рашиська наволоч— Yuriy Kochevenko (@Kochevenko) May 18, 2022
БО ЦЕ Є НАШЕ НЕБО!
Вірте в #ЗСУ pic.twitter.com/udxrJpr8Yq
Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк. Також військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С». Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець. Також повідомлялося, що над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів.