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    Військові збили винищувач рашистів: опубліковано радіопереговори екіпажу

    На Харківщині ЗСУ збили ворожий винищувач - Військові збили винищувач рашистів: опубліковано радіопереговори екіпажу
    На Харківщині ЗСУ збили ворожий винищувач
    фото з відкритих джерел

    Під Куп'янськом ЗСУ знищили російський Су-24

    Під Куп’янськом у Харківській області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє офіцер окремої 95-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

    «Щойно під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Тому що це наше небо», – написав Кочевенко.

    Він також опублікував радіоперехоплення зі збитого Су-34.

    «Радіоперехоплення зі збитого Су-34. Горить, палає рашиська наволоч. Вірте в ЗСУ», – наголошується в повідомленні.

    Судячи з радіопереговорів екіпажу, в російського Су-34 загорівся лівий двигун. Пілот і штурман збиралися катапультуватися.


    Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк. Також військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С». Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець. Також повідомлялося, що над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові збили винищувач рашистів: опубліковано радіопереговори екіпажу