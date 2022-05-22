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    Події в Україні

    На Луганщині ЗСУ за допомогою Stinger знищили російський винищувач

    Українські військові ліквідували російський&nbsp;Су-25 - На Луганщині ЗСУ за допомогою Stinger знищили російський винищувач
    Українські військові ліквідували російський Су-25
    фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

    Пілот винищувача катапультуватись не встиг

    Сьогодні, 22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

    «Вдалині догоряють залишки Су-25 збитого бійцями з Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. «Stinger» спрацював на відмінно!» – написав він.

    За його словами, пілот винищувача катапультуватись не встиг.

    До слова, ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина Антон Геращенко війна літак Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині ЗСУ за допомогою Stinger знищили російський винищувач