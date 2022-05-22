На Луганщині ЗСУ за допомогою Stinger знищили російський винищувач

Пілот винищувача катапультуватись не встиг

Сьогодні, 22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

«Вдалині догоряють залишки Су-25 збитого бійцями з Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. «Stinger» спрацював на відмінно!» – написав він.

За його словами, пілот винищувача катапультуватись не встиг.

До слова, ЗСУ вперше за час війни знищили російську САУ «Тюльпан».

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