Влада області закликала не нехтувати повітряними тривогами

Українські захисники у небі над Полтавщиною збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Телеграм.

«У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні», - написав він.

Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

Як повідомлялося, українські військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів.