Виплати під час війни: на які суми розраховувати переселенцям у червні

Загалом до переліку ввійшли вісім областей

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 30 травня. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

До переліку додалися одна громада в Миколаївській та п’ять – у Сумській областях.

Загалом до переліку ввійшли вісім областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (сім громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (23 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (13 громад) областей.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, тимчасово окупованими;

території, що знаходяться в оточенні (блокування);

території, на яких ведуться активні бойові дії.

Як раніше повідомлялося, Міністерство реінтеграції розширило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів.