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рус
    Події в Україні

    Військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів

    Військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів

    Ситуація на півдні країни залишається динамічно-напруженою

    Українські військові на півдні протягом 5 червня вразили 59 окупантів та низку російської техніки. Ситуація у цій операційній зоні залишається динамічно-напруженою.

    Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    Протягом дня українські військові знищили російський танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс «ТОР М1», реактивну систему залпового вогню, самохідну гаубицю «Гвоздика» та 5 автівок. Також у трьох різних населених пунктах Херсонщини знищили три польові склади боєприпасів.

    Протягом дня росіяни завдали авіаційний удар по наших позиціях гелікоптерами Ка-52. У відповідь наша авіація завдала три ураження по ворожих підрозділах.

    У Чорному морі корабельне угруповання російських кораблів вкотре переформатовується. Наразі, в готовності до завдання ракетних ударів з моря перебувають один надводний корабель і один підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів.

    Наразі узбережжя є потенційним рубежем оборони. Військові закликають не ігнорувати попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін та сигнали повітряної тривоги.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів