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    У світі

    Росія заявили про обстріл прикордонного селища в Курській області

    Росія заявили про обстріл прикордонного селища в Курській області
    фото: wikipedia.org

    Удари завдавалися по мосту і місцевих підприємствах

    У Росії губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне, яке розташовується близько до кордону з Україною. Про це Старовойт повідомив у Telegram.

    «Сьогодні рано-вранці було знову обстріляно селище Тьоткіне у Глушковському районі. Удари завдавалися по мосту і місцевих підприємствах. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

    Раніше Старовойт заявив про обстріл спиртзаводу та загиблих у Курській області. Нагадаємо, у Курській області був обстріляний прикордонний пункт Тьоткіно.

    Раніше у Курській області був обстріляний прикордонний пункт Тьоткіно. Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.
    Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у тому ж таки селі Тьоткіно, де знаходиться прикордонний пункт, обстріляний сьогодні.
    Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.
    А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Росія заявили про обстріл прикордонного селища в Курській області