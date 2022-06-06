Росія заявили про обстріл прикордонного селища в Курській області

Удари завдавалися по мосту і місцевих підприємствах

У Росії губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне, яке розташовується близько до кордону з Україною. Про це Старовойт повідомив у Telegram.

«Сьогодні рано-вранці було знову обстріляно селище Тьоткіне у Глушковському районі. Удари завдавалися по мосту і місцевих підприємствах. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Раніше Старовойт заявив про обстріл спиртзаводу та загиблих у Курській області. Нагадаємо, у Курській області був обстріляний прикордонний пункт Тьоткіно.

Раніше у Курській області був обстріляний прикордонний пункт Тьоткіно. Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у тому ж таки селі Тьоткіно, де знаходиться прикордонний пункт, обстріляний сьогодні.

Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.