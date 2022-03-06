Накрити населений пункт артилерією – окупанти без вагань віддають злочинні накази (аудіо)

Підтвердження отримали військові, перехопивши розмову росіян

Росіяни обстрілюють мирні українські міста, роблять це свідомо та без жалю. Підтвердження отримали військові, перехопивши розмову окупантів. У ній двоє чоловіків із позивними «Іл-95» та «Буран» обговорюють наказ поцілити у населений пункт.

– Було ухвалено рішення прибрати перше господарство від населеного пункту та накрити населений пункт артилерією.

– Накрили населений пункт?

– Вогнем артилерії, вонем артилерії, прийом.

– Іл, я Буран, наших там не було?

– Повтори, повтори, що я сказав.

– Іл, я Буран, накрили населений пункт вогнем артилерії, я Буран, прийом.

Нагадаємо, у селі Калинівка Київської області знімальна група чеських журналістів потрапила під обстріл російських окупантів.

Автомобіль журналістів був змушений швидко здавати назад, щоб вийти з-під обстрілу.

Як повідомлялося, знімальна група британського телеканалу Sky News на чолі зі Стюартом Ремзі зазнала під Києвом обстрілу з боку, як вони самі кажуть, російського диверсанта. Інцидент стався ще в понеділок, 28 лютого, але телеканал Sky News детально повідомив про його обставини лише пізно ввечері 4 березня.

Згідно з офіційними зведеннями, у Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.