  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Накрити населений пункт артилерією – окупанти без вагань віддають злочинні накази (аудіо)

    Росіяни обстрілюють житлові квартали мирних українських міст - Накрити населений пункт артилерією – окупанти без вагань віддають злочинні накази (аудіо)
    Росіяни обстрілюють житлові квартали мирних українських міст
    фото: Макс Левін

    Підтвердження отримали військові, перехопивши розмову росіян

    Росіяни обстрілюють мирні українські міста, роблять це свідомо та без жалю. Підтвердження отримали військові, перехопивши розмову окупантів. У ній двоє чоловіків із позивними «Іл-95» та «Буран» обговорюють наказ поцілити у населений пункт.

    – Було ухвалено рішення прибрати перше господарство від населеного пункту та накрити населений пункт артилерією.

    – Накрили населений пункт?

    – Вогнем артилерії, вонем артилерії, прийом.

    – Іл, я Буран, наших там не було?

    – Повтори, повтори, що я сказав.

    – Іл, я Буран, накрили населений пункт вогнем артилерії, я Буран, прийом.

    Нагадаємо, у селі Калинівка Київської області знімальна група чеських журналістів потрапила під обстріл російських окупантів.

    Автомобіль журналістів був змушений швидко здавати назад, щоб вийти з-під обстрілу.

    Як повідомлялося, знімальна група британського телеканалу Sky News на чолі зі Стюартом Ремзі зазнала під Києвом обстрілу з боку, як вони самі кажуть, російського диверсанта. Інцидент стався ще в понеділок, 28 лютого, але телеканал Sky News детально повідомив про його обставини лише пізно ввечері 4 березня.

    Згідно з офіційними зведеннями, у Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.

    Теги: обстріл наказ військові Ірпінь Буча автомобіль місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Накрити населений пункт артилерією – окупанти без вагань віддають злочинні накази (аудіо)