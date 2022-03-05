Під Києвом іноземні журналісти потрапили під обстріл, гатив російський диверсант

планували зняти репортаж про ситуації в місті Буча Київської області, де була розбита колона російської техніки.

Журналісти планували зняти репортаж про ситуації в місті Буча Київської області, де була розбита колона російської техніки.

Кореспондент і оператор британського телеканалу зазнали поранень

Знімальна група британського телеканалу Sky News на чолі зі Стюартом Ремзі зазнала під Києвом обстрілу з боку, як вони самі кажуть, російського диверсанта. Інцидент стався ще в понеділок, 28 лютого, але телеканал Sky News детально повідомив про його обставини лише пізно ввечері 4 березня, коли журналісти дісталися Великої Британії.

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN — Tim Gatt (@TimGatt) March 4, 2022

Як ідеться в матеріалі Sky News, знімальна група, яка складалася з пʼяти людей, планувала зняти репортаж про ситуації в місті Буча Київської області, де була розбита колона російської техніки. Дорога довжиною менш як 30 кілометрів забрала кілька годин, але на останньому українському блокпосту журналістам сказали, що далі рухатися небезпечно. Група вирішила повертатися до Києва, але на цьому шляху журналісти потрапили під обстріл.

Оператор Річі Моклер, попри небезпеку для життя, зміг зафіксувати обставини. Кореспондент Стюарт Ремзі і оператор Річі Моклер зазнали поранень.

«Це диво, що хтось із нас вибрався, не кажучи вже про всіх пʼятьох», – цитує Ремзі слова свого оператора.

Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Згідно з офіційними зведеннями, у Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.

«Багатьом областям терміново потрібні гуманітарні коридори. Саме про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів до місць найзапекліших боїв було досягнуто домовленостей із росіянами третього березня», – зазначено у повідомленні.