Під Києвом іноземні журналісти потрапили під обстріл, гатив російський диверсант

Знімальна група британського телеканалу Sky News на чолі зі Стюартом Ремзі зазнала під Києвом обстрілу з боку, як вони самі кажуть, російського диверсанта. Інцидент стався ще в понеділок, 28 лютого, але телеканал Sky News детально повідомив про його обставини лише пізно ввечері 4 березня, коли журналісти дісталися Великої Британії.

