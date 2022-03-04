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    Дев’ятий день окупації: оперативна інформація з областей

    Напружена ситуація в Запорізькій області - Дев’ятий день окупації: оперативна інформація з областей
    Напружена ситуація в Запорізькій області
    фото: ЗСУ

    Критична ситуація залишається на Сумщині, напружено у Запорізькій області

    Станом на ранок 4 березня відносно спокійно ніч минула в більшості областей України. Про це йдеться у зведенні облдержадміністрацій України.

    Відносно спокійно було у: Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Житомирській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині.

    На Луганщині: потужні обстріли Сєвєродонецька, місто без газу та частково без води. У селищах- передмістястях – пожежі.

    Донеччина – тривають обстріли по всій області. Складна ситуація залишається в Маріуполі, місто без зв’язку.

    Критична ситуація на Сумщині. Охтирський район – пекло. Знищений Тростянець.

    Херсонщина. Вночі було два потужних вибухи в центрі міста та на околиці. За попередніми даними, – спрацювала українська авіація. Місто готується до провокацій з боку росіян та вкидів.

    Миколаївщина: багато ворожої техніки по всій області. Були бої за Вознесенськ. Миколаїв – відносно тихо.

    Харківщина: у Харкові ніч була без обстрілів. По області тривають бої.

    Напружена ситуація в Запорізькій області. Окупаційні війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення.

    Вночі був бій у м.Енергодар. Внаслідок попадання снаряду загорівся один з корпусів учбово-тренувального блоку Запорізької АЕС. На даний момент пожежу, що сталась на площі 2000м2, ліквідовано. Обласний центр – спокійно.

    Чернігівщина: вночі три повітряні тривоги по області та по місту. Бої на околицях міста.

    У Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.

    «Багатьом областям терміново потрібні гуманітарні коридори. Саме про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів до місць найзапекліших боїв було досягнуто домовленостей із росіянами третього березня», – зазначено у повідомленні.

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    Теги: Росія авіація війна Чернігівщина Миколаївщина Донеччина Харківщина Енергодар #stoprussia
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    Дев’ятий день окупації: оперативна інформація з областей