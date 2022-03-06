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    Події в Україні

    У Маріуполі тисячі поранених мешканців – мер міста

    Маріуполь оточений російськими військами і постійно обстрілюється - У Маріуполі тисячі поранених мешканців – мер міста
    Маріуполь оточений російськими військами і постійно обстрілюється
    фото з соцмереж

    Кількість загиблих Бойченко поки назвати не може

    Маріупольський міський голова Вадим Бойченко висловився про кількість жертв в результаті російських атак на місто, які не припиняються шосту добу. Про це йдеться в його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

    За словами градоначальника, якщо в перші п'ять днів війни в Маріуполі поранені і вбиті «вимірювалася десятками і одиницями», на восьмий день – сотнями, «то зараз вже, на жаль, тисячами». При цьому мер Маріуполя уточнив, що точно може говорити про тисячі поранених жителів, а підрахувати загиблих поки неможливо.

    «Убитих підрахувати, на жаль, дуже складно. Не хотілося б, знаєте, говорити про таку страшну війну і таких страшних цифрах, але вони дійсно жахають... Чому неможливо підрахувати? Шостий день не припиняються авіаудари, не припиняється артобстріл. Навіть немає можливості вийти і подивитися на тих людей, які тобі дороги. Наприклад, я посилав наших працівників ДСНС, щоб вони перевірили, як там моя бабуся, як там моя мама, як там мій брат з сім'єю, які сидять в підвалі 10-ту добу», – розповів Бойченко.

    Нагадаємо, напередодні окупанти зірвали евакуацію і відкрили вогонь в Маріуполі.

    Як повідомлялося, вороги хочуть створити сухопутний коридор із окупованим Кримом.

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    Теги: Маріуполь ДСНС дороги мер місто
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    У Маріуполі тисячі поранених мешканців – мер міста