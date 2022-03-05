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    Під Києвом російські окупанти обстріляли чеських журналістів

    Російські диверсанти обстріляли автомобіль журналістів - Під Києвом російські окупанти обстріляли чеських журналістів
    Російські диверсанти обстріляли автомобіль журналістів
    фото: скріншот із відео

    Знімальній групі вдалося вийти з-під обстрілу

    У селі Калинівка Київської області знімальна група чеських журналістів потрапила під обстріл російських окупантів.

    Автомобіль журналістів був змушений швидко здавати назад, щоб вийти з-під обстрілу.

    «В Калинівці виїхали на Макарів, дуже сильний обстріл. Вже з Макарова під’їжджають диверсійні групи», - розповів журналіст.

    Як свідчить відео, постраждалих серед членів знімальної групи немає.

    Як повідомлялося, знімальна група британського телеканалу Sky News на чолі зі Стюартом Ремзі зазнала під Києвом обстрілу з боку, як вони самі кажуть, російського диверсанта. Інцидент стався ще в понеділок, 28 лютого, але телеканал Sky News детально повідомив про його обставини лише пізно ввечері 4 березня.

    Згідно з офіційними зведеннями, у Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.

    Теги: Росія окупанти війна обстріл Буча автомобіль журналіст #stoprussia
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    Під Києвом російські окупанти обстріляли чеських журналістів