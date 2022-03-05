Під Києвом російські окупанти обстріляли чеських журналістів

Знімальній групі вдалося вийти з-під обстрілу

У селі Калинівка Київської області знімальна група чеських журналістів потрапила під обстріл російських окупантів.

Автомобіль журналістів був змушений швидко здавати назад, щоб вийти з-під обстрілу.

«В Калинівці виїхали на Макарів, дуже сильний обстріл. Вже з Макарова під’їжджають диверсійні групи», - розповів журналіст.

Як свідчить відео, постраждалих серед членів знімальної групи немає.

Як повідомлялося, знімальна група британського телеканалу Sky News на чолі зі Стюартом Ремзі зазнала під Києвом обстрілу з боку, як вони самі кажуть, російського диверсанта. Інцидент стався ще в понеділок, 28 лютого, але телеканал Sky News детально повідомив про його обставини лише пізно ввечері 4 березня.

Згідно з офіційними зведеннями, у Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.