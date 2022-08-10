Рашист жаліється рідним на відсутність ротації: перехоплення розвідки (аудіо)

Загарбник розповідає про постійні обстріли з різної зброї і втрати вищого керівництва

Загарбник шкодує, що обрав професію військового

Головне управління розвідки Міноборони перехопило чергову розмову окупантів. Рашист розмовляє з батьком і жаліється на відсутність ротацій та постійні обстріли ЗС України.

Загарбник також шкодує, що обрав професію військового і не знає як від неї відмовитись.

«Нас взагалі не міняють, вище керівництво не знає, скільки триватиме ця «операція», кажуть, що відрядження по півроку будуть», – скаржиться окупант.

Батько застерігає від високоточної зброї ЗСУ. Водночас загарбник розповідає про постійні обстріли з різної зброї і втрати вищого керівництва.

«Артилерією і мінометами накривають що 5-10 хвилин протягом усього дня. «Гради», «Урагани» працюють по нас, Himars чути. Нещодавно командир полку прибув для командування підрозділом, так на третій день його «зняв» снайпер», – додає окупант.

Раніше розвідка змогла перехопити розмову, у якій зазначається, що російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові.

До слова, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.