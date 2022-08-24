Розвідка повідомила, чи є загроза наземної операції з боку Білорусі

Влада України відпрацьовує різні сценарії

Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає. Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню Nexta.

За словами представника воєнної розвідки, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі. Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

Також Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь не буде вторгатися в Україну. Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону. «Я особисто постійно всі ці місяці, а сьогодні у нас рівно півроку війни, кажу, що нічого з Білорусі не буде. І знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєння РФ на території Білорусі, інших загроз немає», –заявив Буданов.

Як повідомлялося, російські загарбники розширюють військову базу та аеродром у Лунінці Брестської області Білорусі. Аеродром розташований за 50 км від Рівненської області.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допомагає Росії у війні проти України, цинічно привітав Україну з Днем Незалежності.