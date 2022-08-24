Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка повідомила, чи є загроза наземної операції з боку Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, чи є загроза наземної операції з боку Білорусі
Білоруська влада вербує чоловіків для участі у бойових діях проти України
фото з відкритих джерел

Влада України відпрацьовує різні сценарії

Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає. Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю опозиційному білоруському виданню Nexta.

За словами представника воєнної розвідки, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі. Хоча Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

Також Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь не буде вторгатися в Україну. Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону. «Я особисто постійно всі ці місяці, а сьогодні у нас рівно півроку війни, кажу, що нічого з Білорусі не буде. І знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєння РФ на території Білорусі, інших загроз немає», –заявив Буданов.

Як повідомлялося, російські загарбники розширюють військову базу та аеродром у Лунінці Брестської області Білорусі. Аеродром розташований за 50 км від Рівненської області.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допомагає Росії у війні проти України, цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. 

Читайте також: Лукашенко відповість за свої військові злочини та смерті українців
Теги: війна розвідка Білорусь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На знімку видно сліди опіків від вибуху на злітній смузі
З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
13 серпня, 10:04
Літак винищувач МіГ-29
Білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки
20 серпня, 20:30
Залужний занепокоєний розташуванням техніки окупанів біля кордону з Білоруссю
«Викликає занепокоєння»: Залужний про ситуацію на українсько-білоруському кордоні
16 серпня, 23:29

Події в Україні

ЗСУ влучили в міст біля Каховської ГЕС
ЗСУ влучили в міст біля Каховської ГЕС
ЗСУ збили ворожий безпілотник над Чернігівщиною
ЗСУ збили ворожий безпілотник над Чернігівщиною
Росія атакувала Вінниччину: спрацювала ППО під час повітряної тривоги
Росія атакувала Вінниччину: спрацювала ППО під час повітряної тривоги
«Байрактари», на які збирали гроші українці, вбралися у «вишиванки» (фото)
«Байрактари», на які збирали гроші українці, вбралися у «вишиванки» (фото)
Розвідка повідомила, чи є загроза наземної операції з боку Білорусі
Розвідка повідомила, чи є загроза наземної операції з боку Білорусі
На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)
На Дніпропетровщині ракета влучила у будинок, під завалами опинилися діти (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
59K
СБУ провела обшук у підприємця, який надає послуги «Європейській солідарності». Партія зробила заяву
55K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
53K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
45K
Радбез ООН провів засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС
42K
Удар по Запоріжжю: ракета влучила в інфраструктурний об'єкт

Новини

Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Сьогодні, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту