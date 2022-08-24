Бавовна для окупантів. У Кишиневі пройшла акція під посольством РФ (фото, відео)

Активісти натякають, що загарбникам треба більше «хлопків» від ЗСУ

У День Незалежності України в Кишиневі пройшла акція солідарності та підтримки України. Активісти прийшли під стіни посольства із саморобними квітами бавовни, щоб побажати російським окупантам більше «хлопків» від української армії, передає кореспондент «Главкома».

У Кишиневі пройшла чергова демонстрація у підтримку України. Цього разу активісти прийшли з саморобними квітами бавовни до приміщення посольства РФ у Молдові, щоб висловити солідарність з Україною та побажати в День української Незалежності більше «хлопків» від українських Збройних сил для окупантів. Під час акції активісти також увімкнули звуки сирени повітряної тривоги.

«Ми сьогодні пришли ознаменувати цю дату, шість місяців війни. Молдавські активісти принесли цілий пакет бавовни, ми виготовили її самі і її сьогодні «покладаємо» до російського посольства. Люди обурені й люті, що вже пів року ні за що вбивають українців, мирних жителів, а Україну розривають на частини. Ми чекаємо, коли це зупиниться. Ще сьогодні, в День Незалежності, ми вирішили пройти маршем до парламенту в Кишиневі й там ми співатимемо українські пісні, хвилиною мовчання згадаємо загиблих і трохи святкуватимемо День Незалежності України», – розповіла активістка та одна з організаторів заходу Діана.

Саморобні квіти бавовни міг взяти кожний охочий й покласти на камінь-монумент встановлений біля будівлі посольства ще в день його відкриття і який символізував теплі відносини між країнами.

«Цей камінь колись заклав Єльцин (президент Росії Борис Єльцин – ред.) та президент Молдови (Петро Лучинський – ред.), засновуючи посольство, і якщо колись у Молдови та Росії, в України та Росії були партнерські відносини, то зараз все, що ми хочемо їм запропонувати – це бавовну», – зазначив організатор акції Володимир.

Як повідомляв «Главком» молдовські активісти щодня протестують під стінами посольства, закликаючи водіїв, що проїжджають повз, поклаксонити проти війни.

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Що таке «бавовна» в Росії

З початку березня в Росії періодично почали лунати вибухи ― в Курській та Бєлгородській областях, особливо в адміністративних центрах. Щоб не пояснювати росіянам причини таких інцидентів, в РФ почали називати вибухи «хлопками».

Російські боти масово пишуть про «хлопки» в атакованих українських містах, проте часто викривають себе, коли неправильно перекладали слово «хлопок». На думку росіян, вибух – це «хлопок», що співзвучно з українською назвою тканини рослинного походження – бавовна.

Українські ЗМІ та соцмережі використали недолугу помилку росіян проти них та іронічно почали називати «хлопки» на Росії та в окупованому Криму «бавовна».

Український «тролінг» російського новоязу оцінили й взяли на озброєння, зокрема, активісти з Молдови.

Нагадаємо, в Молдові напередодні активісти провели майстер-клас з виготовлення квітів бавовни в домашніх умовах із хмизу та вати, щоб кожен охочий міг долучитися до символічної акції солідарності.

До слова, молдовські активісти щодня проводять акції солідарності з Україною та проти російської агресії.