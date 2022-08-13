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«Включи Васю»: рідні радять окупантам, як повернутися додому (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Включи Васю»: рідні радять окупантам, як повернутися додому (аудіо)
Росіяни навмисне травмуються, щоб втекти з війни
фото з відкритих джерел

Мати поділилася з сином «афганським» дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад

Останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами. Відповідне аудіо на своїй сторінці у Facebook поширила Служба безпеки України.

Так, мати ділиться з сином «афганським» дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: «Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и ...натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтоб ты, типа, включал васю».

А ось іншому «герою» друг запропонував безболісно зламати руку: «Нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду. Главное обе не сломай…».

Та найбільш «винахідливими» виявилися контрактники елітної «краснознаменной» 39 окремої мотострілкової бригади. Вони просто на марші прострілювали один одному м’які частини тіла, щоб не було наслідків для здоров’я.

До слова, це не допомогло їм повернутися додому. Їх підлікували і знову відправили у підрозділ. Натомість їхньому командиру довелося перед командуванням пояснювати такі «доблесні» і прицільні поранення своїх підлеглих.

Раніше рашист розмовляв з батьком і жалівся на відсутність ротацій та постійні обстріли ЗС України. Загарбник також шкодував, що обрав професію військового і не знає як від неї відмовитись.

Також розвідка змогла перехопити розмову, у якій зазначається, що російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові.

 

Теги: СБУ перехоплення окупанти війна поранення

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