Окупанти вдарили по потягу на Дніпропетровщині, загинули 15 людей

Рашисти вдарили по потягу на Дніпропетровщині, 15 загиблих

Від удару загорілися чотири пасажирські вагони

На Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення. Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі по відеозв'язку перед Радою безпеки ООН.

Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому підтриманню миру та безпеки в Україні, і закликав учасників притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти нашої держави.

Він розповів членам Ради Безпеки ООН, що сьогодні внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загорілося чотири пасажирських вагони, загинуло щонайменше 15 осіб і близько 50 зазнали поранень.

«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня», – зазначив президент.

«Ось так Росія підготувалася до цього засідання Ради безпеки ООН», – додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні РФ поставила світ на межу радіаційної катастрофи, оскільки російські військові зробили територію ЗАЕС – найбільшої атомної станції у Європі – зоною бойових дій.

Нагадаємо, ніч на Дніпропетровщині пройшла напружено. Рашисти чотири рази атакували область.

Зазначимо, триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.





