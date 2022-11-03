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Направляє ракети на Україну. Колишній офіцер корвету «Тернопіль» отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Направляє ракети на Україну. Колишній офіцер корвету «Тернопіль» отримав підозру
Зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля «Цезар Куніков»
фото: ДБР

Військовий присягнув на вірність агресору

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвету «Тернопіль», який у 2014 році перейшов на бік ворога. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Після захоплення окупантами його військової частини у Севастополі командир відмовився передислокуватись до Одеси й присягнув на вірність агресору.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля «Цезар Куніков». В обов’язки зрадника входить ввід даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили  колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвета «Тернопіль» Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів.

Теги: ЗСУ обстріл корабель Тернопіль державна зрада

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