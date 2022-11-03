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«Відмили» 250 млн грн нібито на закупівлі бронежилетів: ДБР викрило посадовців «Укрпатенту»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Відмили» 250 млн грн нібито на закупівлі бронежилетів: ДБР викрило посадовців «Укрпатенту»
Директор підприємства залучив спільників – головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки
ДБР

Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями

Працівники Державного бюро розслідувань викрили колишнього в.о. держсекретаря міністерства економіки, керівництво держпідприємства «Укрпатент», а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями. Керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що директор підприємства залучив спільників – головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. державного секретаря профільного Міністерства. Остання мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину.

Для привласнення коштів було залучено благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані «благодійнику» гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

«Після вчинення злочину директор «Укрпатенту» виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. В.о. Державного секретаря Міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії», – додали в ДБР.

Втім, невдовзі після вчинення злочину, дії правопорушників були викриті працівниками ДБР, які в найкоротші терміни здобули доказову базу протиправних дій посадовців. На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Директору та головному бухгалтеру Державного підприємства, в.о. Державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 12 років.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело «ревізію» прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2. Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням.

Теги: росія ЗСУ війна Україна ДБР

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