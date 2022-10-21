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ДБР повідомило підозру в держзраді десятьом експоліцейським Харківщини (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР повідомило підозру в держзраді десятьом експоліцейським Харківщини (фото)
фото з відкритих джерел

Правоохоронці вступити на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру у державній зраді десятьом правоохоронцям з Вовчанська Харківської області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що після окупації регіону військами російської федерації, окремі правоохоронці вступити на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів.

Зрадники здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів. Зафіксовані факти «віджиму» речей у місцевих мешканців, тощо.

Після звільнення Силами оборони території району, посіпаки росіян втекли разом зі своїми господарями, по дорозі втрачаючи речі та документи, які були надані їм для виконання злочинних завдань.

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У ДБР нагадали, що 8 жовтня провели 16 санкціонованих судом обшуків за місцем проживання правоохоронців.

Було виявлено та вилучено:

  • формений одяг поліції РФ;
  • символіку окупаційних військ РФ;
  • георгіївські стрічки;
  • пропагандистські газети;
  • комп’ютерну техніку;
  • флеш-накопичувачі;
  • зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення тощо.

Правоохоронцям складено повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). У разі доведення винуватості зрадникам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру двом представникам окупаційної влади на звільненій частині Харківщини. Також СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині.

Теги: документи звільнення населення ДБР зрада державна зрада Харківщина

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