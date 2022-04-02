Нардеп Тищенко нарешті з'явився у Раді, і знову конфуз (фото)

Тищенка звинувачували в тому, що він під час війни «воює» на Закарпатті

Одіозний народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вчергове відзначився. Щойно з’явився у Верховній Раді – втрапив у конфуз. Так, під час виконання гімну належить тримати руку на серці. Тищенко ж натомість поклав ліву руку до правої половини грудей. Відповідне фото опублікував політолог Денис Рибачок.

«Це рідкісний медичний випадок, серце праворуч», «Мабуть у нього у правій кишені гаманець», «Декстрокардія? Ніт, просто котлета там» – жартують користувачі у коментарях.

Раніше Миколу Тищенка звинувачували у тому, що він вирішив втекти від війни на Закарпаття і прикинутися Переселенцем. Нардеп періодично з'являвся в оздоровчо-рекреаційному комплексі «Косино». Номери тут в середньому коштують 10 тисяч гривень за добу. При цьому Тищенко не соромився вимагати для себе безкоштовні обіди.

Також нардепа від партії «Слуга народу» Миколу Тищенка викликали до Київської міської ради для пояснень своїх сексистських висловлювань на адресу депутатки, коли він скандалив та блокував трибуну.