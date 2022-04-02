Окупанти втікають з Київщини і Чернігівщини, а своїх колаборантів залишають напризволяще

Зрадникам доведеться відповісти за все

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Царев переживает за коллаборантов, которые на радостях начали сотрудничать с российскими оккупантами, но просчитались.

Теперь российская армия отступает из Киевской и Черниговской областей, а предателей, как обычно кинули. Мол, кто успеет – выбирайтесь сами.

И так будет со всеми коллаборантами! Рано или поздно режим Путина закончится. Украина восстановит контроль над своими территориями. И тогда предателей сдадут первыми.

За них никто не заступится. Они никому не нужны. Им придется отвечать за все.

Джерело: блог Дениса Казанського

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