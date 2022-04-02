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    Думки вголос

    Окупанти втікають з Київщини і Чернігівщини, а своїх колаборантів залишають напризволяще

    Царьов почав хвилюватися за зрадників, які співпрацювали з росіянами - Окупанти втікають з Київщини і Чернігівщини, а своїх колаборантів залишають напризволяще
    Царьов почав хвилюватися за зрадників, які співпрацювали з росіянами

    Зрадникам доведеться відповісти за все

    Мовою оригіналу

    Царев переживает за коллаборантов, которые на радостях начали сотрудничать с российскими оккупантами, но просчитались.

    Теперь российская армия отступает из Киевской и Черниговской областей, а предателей, как обычно кинули. Мол, кто успеет – выбирайтесь сами.

    И так будет со всеми коллаборантами! Рано или поздно режим Путина закончится. Украина восстановит контроль над своими территориями. И тогда предателей сдадут первыми.

    За них никто не заступится. Они никому не нужны. Им придется отвечать за все.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Київщина Олег Царьов Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти втікають з Київщини і Чернігівщини, а своїх колаборантів залишають напризволяще