Окупанти втікають з Київщини і Чернігівщини, а своїх колаборантів залишають напризволяще
Зрадникам доведеться відповісти за все
Мовою оригіналу
Царев переживает за коллаборантов, которые на радостях начали сотрудничать с российскими оккупантами, но просчитались.
Теперь российская армия отступает из Киевской и Черниговской областей, а предателей, как обычно кинули. Мол, кто успеет – выбирайтесь сами.
И так будет со всеми коллаборантами! Рано или поздно режим Путина закончится. Украина восстановит контроль над своими территориями. И тогда предателей сдадут первыми.
За них никто не заступится. Они никому не нужны. Им придется отвечать за все.
Джерело: блог Дениса Казанського