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    Події в Україні

    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)

    На знімках немає жодного вцілілого будинку - Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)
    На знімках немає жодного вцілілого будинку
    фото: Мариуполь сейчас/Telegram

    Багатоповерхівки вражають чорними обгорілими стінами без вікон

    Знімки окупованого Маріуполя опублікував Telegram-канал «Мариуполь сейчас». Це фото будинків на бульварі Шевченка та вулиці Артема станом на кінець березня.

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    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)
    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)
    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)
    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)
    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)
    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)
    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)
    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)

    Крім того, канал опублікував також відео одног із дворів проспекту Перемоги.

    Тутешні багатоповерхівки вражають чорними обгорілими стінами без вікон.

    Нагадаємо, командир полку «Азов», Герой України Денис Прокопенко вважає, що в теперішніх умовах ще реально провести операцію з деблокади Маріуполя від рашистів.

    «Наші солдати воюють за кожний дім і вулицю зі сподіваннями, що рано чи пізно буде проведено операцію з деблокади Маріуполя», – заявив «азовець».

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна Мариуполь окупація #stoprussia
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    Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)