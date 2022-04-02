Маріуполь сьогодні: страшні кадри руйнувань (фото, відео)

На знімках немає жодного вцілілого будинку

Багатоповерхівки вражають чорними обгорілими стінами без вікон

Знімки окупованого Маріуполя опублікував Telegram-канал «Мариуполь сейчас». Це фото будинків на бульварі Шевченка та вулиці Артема станом на кінець березня.

Крім того, канал опублікував також відео одног із дворів проспекту Перемоги.

Тутешні багатоповерхівки вражають чорними обгорілими стінами без вікон.

Нагадаємо, командир полку «Азов», Герой України Денис Прокопенко вважає, що в теперішніх умовах ще реально провести операцію з деблокади Маріуполя від рашистів.

«Наші солдати воюють за кожний дім і вулицю зі сподіваннями, що рано чи пізно буде проведено операцію з деблокади Маріуполя», – заявив «азовець».