Київрада кличе «слугу» Тищенка через сексистські висловлювання

Тищенко, звертаючись до однієї з депутаток, назвав її «дівчинкою, яка посміхається сьогодні під час війни»

Нардепа від партії «Слуга народу» Миколу Тищенка викликали до Київської міської ради для пояснень своїх сексистських висловлювань на адресу депутатки, коли він скандалив та блокував трибуну. Про це депутат Київради Леонід Ємець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ємця, Комісії з питань регламенту, запобігання корупції та депутатської етики відбудеться 16 лютого о 15:00.

Нещодавно, 3 лютого на засіданні депутати Київради та Верховної Ради фракції «Слуга народу» влаштували скандал та заблокували трибуну під час пленарного засідання, на якому розглядали питання відновлення районних рад. «Слуга» Тищенко осоромився під час свого виступу: «Ви всі розумно, що… І ми це розуміємо… Так, ми всі розумно ставимося до події, і ви, дівчинка, яка сьогодні посміхається під час війни, народний депутат, який посміхається…». Своїм висловом Тищенко викликав обурення в соцмережах і звинувачення у сексизмі.

Як повідомлялося, нардеп Тищенко та «слуги» влаштували скандал у Київраді і заблокували трибуну.

Також Кличко пояснив, чому треба повернути райради.