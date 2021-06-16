У Києві п'яний пішохід штовхнув велосипедиста під колеса вантажівки: хлопець загинув на місці

Хлопець 1993 року народження отримав відкриту черепно-мозкову травму

У Святошинському районі Києва п’яний пішохід штовхнув велосипедиста на проїжджу частину — під колеса вантажівки, внаслідок чого той загинув. Про це інформує поліція Києва.

Хлопець 1993 року народження отримав відкриту черепно-мозкову травму та загинув одразу на місці трагедії.

«Перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху тротуаром і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці», — йдеться в повідомленні.

Як зазначає dtp.kiev.ua, п’яного чоловіка затримав один з водіїв, які їхали позаду вантажівки. За словами очевидців, чоловік ненавмисне штовхнув велосипедиста, просто він був дуже п’яний, що мав погану координацію руху.

«Велосипедиста кинуло на вантажівку і потім розірвало голову об бордюрний камінь. Він був без шолома, у шоломі шанси були б», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 червня на вулиці Івашкевича в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. В результаті автопригоди було заблоковано рух тролейбусів.