П’яний експрокурор ганяв нічним Києвом і погрожував патрульним (відео)

Патрульні склали адмінпротокол на порушника та забрали автівку на штрафмайданчик

Колишній прокурор Голосіївського району, ексспеціаліст Військової прокуратури Сергій Морозюк у стані алкогольного сп’яніння з перевищенням допустимої швидкості їздив нічним Києвом. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Столичні патрульні о 2:45 зупинили автомобіль Mercedes, яким кермував Морозюк, за недотримання правил дорожнього руху.

Крім водія, в автівці перебувала жінка, але після зупинки патрульними вона втекла з місця події.

«Фрау тихесенько втекла, а от пан Сергій влаштував справжню виставу: не маючи свідоцтва про реєстрацію на ТЗ, він почав звинувачувати патрульних у крадіжці документа, потім взагалі якусь нісенітницю вигадав про те, що у нього через 15 хвилин має відбутися надзвичайно важлива для держави зустріч, де мають бути підписані якісь документи на мільйони доларів (о 02:45 ночі, якщо що). Трохи згодом Сергій почав казати, що патрульні понесуть кримінальне покарання за його зупинку, а ще згодом – що взагалі він не їхав за кермом», – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на поведінку водія та запах алкоголю від Морозюка, патрульні запропонували йому пройти тест на стан сп’яніння, але той відмовився, мотивуючи свою відмову епідемією Covid-19.

Автомобіль порушника евакуювали на штрафмайданчик

Патрульні склали на Морозюка адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції», автомобіль порушника переміщено на штрафмайданчик.

Нагадаємо, 15 червня у Святошинському районі Києва перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.