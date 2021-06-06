Народний депутат Світлична стала матір'ю

Юлія Світлична була обрана депутатом на довиборах у Харківській області

Мати із сином святкуватимуть дні народження майже одночасно

Народний депутат України Юлія Світлична на своїй сторінці в Facebook похвалилася народженням сина. На оприлюдненій нею світлині видно ручку дитинки та пологову бирку з даними про те, що малюк вагою 3,5 кг та зростом 55 см з’явився на світ 5 червня о 20:35. Цікавий факт – мама та її дитина тепер святкуватимуть дні народження майже одночасно. Адже сама Світлична народилася 6 червня.

«Зустрічаю свій день народження з маленьким дивом) Ласкаво просимо в цей цікавий світ, моє велике щастя!» – написала вона в повідомлені.

Привітання не забарилися.

«Найщиріші вітання та найкращі побажання!», – прокоментував повідомлення радник Президента України, представник президента у Верховній Раді й головний ідеолог партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук.

«Хай сонячною буде життєва дорога», – побажав новонародженому ексгенпрокурор Юрій Луценко.

«Щиро вітаю!!!! Оце новина на свій день народження», – вітає молоду маму її колега по парламенту Іван Крулько.

«Оооооо! Класс! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!», – вітає породіллю відома журналістка Соня Кошкіна

Усього на момент публікації цієї новини на «Главкомі» молоду маму та її дитину встигли привітати понад 170 людей, серед яких політики, держслужбовці, військові, журналісти та просто громадяни.

Юлія Світлична – позафракційний народний депутат Верховної Ради IX скликання, колишня голова Харківської обласної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради VII скликання, віце-президент Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, доктор юридичних наук, кандидат наук з державного управління, виконавчий директор ГО «Єдність та розвиток».

У 2015 році Юлія Світлична посіла друге місце в рейтингу найвпливовіших жінок Харківської області, який був складений Центром політичного консалтингу. А наприкінці наступного року посіла п'яте місце в загальноукраїнському рейтингу політиків-жінок від часопису «Деловая столица».

Як повідомляли раніше, Юлія Світлична була обрана народним депутатом України на проміжних виборах 15 березня по 179 округу у Харківській області. За неї проголосували 77,55% виборців.