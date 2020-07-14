«Електроважмаш» паралізований. На підприємство приїхав голова Харківської ОДА і... втік



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«Електроважмаш» сьогодні фактично зупинений

Олексій Кучер залишивши колектив держпідприємства без відповідей

Після третього листа на ім'я Зеленського з копією на місцеву владу харківське держпідприємство «Електроважмаш» як відвідав керівник області Олексій Кучер, повідомляє УНН.

Як відомо, він очолив Харківську ОДА після недовгого перебування у Верховній Раді у фракції «Слуг народу». Пославшись на селекторну з президентом, Кучер попросив працівників заводу не ставити багато питань, нічого конкретного не сказав і поїхав, залишивши колектив без відповідей. Потім на сайті ОДА з'явилася новина, в якій зазначено, що губернатор привітав колектив з «днем народження» (74-річчям) підприємства. І пообіцяв вирішити у Києві всі питання.

«Я гордий, що у нас на Харківщині є настільки потужне підприємство. Хочу подякувати вам за роботу і за терпіння. Бажаю, щоб в наступному році ми зібралися з вами разом і відсвяткували ювілей потужного підприємства, яке б підсилило виробництво, змогло підвищити зарплати», - сказав Кучер, зазначивши, при цьому, що проблеми підприємства - брак замовлень і заборгованість із зарплати.

Нагадаємо, що «Електроважмаш» сьогодні фактично зупинений. Близько 1 млрд грн заборгованості перед контрагентами, масові звільнення робітників, недавнє відключення каналізації, відсутність комплектуючих і портфеля замовлень на майбутнє.

Плачевну ситуацію на «Електроважмаші» пов'язують з неефективною роботою Віктора Буська, екс-гендиректора заводу, раніше призначеного керувати підприємством через особисту близькість до керівництва Фонду держмайна, а нині відстороненого від посади за розтрату в особливо великих розмірах. До речі, днями суд визнав незаконним припинення повноважень попереднього генерального директора «Електроважмашу» Дмитра Костюка і скасував відповідний наказ ФДМУ, тим самим відновивши Костюка на посаді гендиректора заводу.