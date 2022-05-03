«Нас перемелюють мінометами та артилерією». Офіцер армії окупантів про ЗСУ

Однією з причин загибелі власних солдатів окупант Отраковський вважає слабкий радіозв'язок у їхніх військах

Російський офіцер морської піхоти Іван Отраковський, який потрапив під мінометний обстрілі опинився у госпіталі, визнав міць української армії. Він зазначивши, що війна проти Сил оборони України не порівнянна з тим, що було у 2014 році.

Лежачи на лікарняному ліжку, в коментарі російському YouTube-каналу «Спец» він заявив, що «росіяни загрузли тут надовго». Інтерв'ю поширив український журналіст Юрій Бутусов.

«Значить, надовго ми зав'язли. З того боку воюють добре, особливо артилерія, мінометники – працюють на п'ять балів», – зізнався рашист.

Він зазначив, що дуже багато окупантів «перемелює» саме на артилерії. А основна маса втрат у лавах російських військових – це результат осколкових поранень.

Ще однією з причин загибелі власних солдатів окупант Отраковський вважає слабкий радіозв'язок у їхніх військах – його він називає «найпоганішим». Також каже, що у російської армії сильно шкутильгає забезпечення. А третя причина – слабка взаємодія військ.

«На жаль, все це є. Якщо ми візьмемо приклад Другої світової війни, то зараз іде 1941 рік. Чекаємо, що нарешті сум'яття закінчиться і почнуться 1942-43 рр. – тобто нормальне ведення війни», – висловився загарбник.

Морпіх ворожих сил наголосив, що дії Росії проти України – це не «спецоперація»", а війна. Водночас закликав «знищувати все» у нашій країні.

«Кинули війська в лоб і думали, що ось так зараз вони (українські військові. – Ред.) всі розбіжаться, як у 2014 році. Зараз зовсім інша у них армія, чітка підготовленість, артилерія пристрелена», – пояснив окупант причини поразки ЗС РФ.

Нагадаємо, російська армія намагається приховати масштаби свої втрати у війні проти України, тому вивозить тіла загиблих невеликими партіями, і то ночами. Зокрема СБУ оприлюднила аудіперехоплення розмови двох окупантів у Запорізькій області.