Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Внаслідок обстрілу загинула дитина
Учора, 2 травня, рашисти завдали ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули діти. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки нападу на місто. Рятувальники опублікували відео та фото.
«О 18.45 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що через влучення ракет в двоповерхову житлову будівлю сталось її руйнуванням та загорання. Пожежа локалізована о 19:20 та о 21:55 ліквідована на площі
Від ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 59 рятувальників.
Нагадаємо, 2 травня ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.