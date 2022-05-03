Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Від ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 59 рятувальників.

Внаслідок обстрілу загинула дитина

Учора, 2 травня, рашисти завдали ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули діти. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки нападу на місто. Рятувальники опублікували відео та фото.

«О 18.45 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що через влучення ракет в двоповерхову житлову будівлю сталось її руйнуванням та загорання. Пожежа локалізована о 19:20 та о 21:55 ліквідована на площі 70 м2 . Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, 2008 р.н. та постраждала дівчина 2004 р.н., яку в тяжкому стані госпіталізовано до медзакладу. Всього в будівлі перебувало п’ять осіб», – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 59 рятувальників.

Нагадаємо, 2 травня ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.