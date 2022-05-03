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    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

    Від&nbsp; ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 59 рятувальників. - Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
    Від  ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 59 рятувальників.
    фото: ДСНС

    Внаслідок обстрілу загинула дитина

    Учора, 2 травня, рашисти завдали ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули діти. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки нападу на місто. Рятувальники опублікували відео та фото.

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    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

    «О 18.45 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що через влучення ракет в двоповерхову житлову будівлю сталось її руйнуванням та загорання. Пожежа локалізована о 19:20 та о 21:55 ліквідована на площі 70 м2. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, 2008 р.н. та постраждала дівчина 2004 р.н., яку в тяжкому стані госпіталізовано до медзакладу. Всього в будівлі перебувало п’ять осіб», – йдеться у повідомленні.

    Від ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 59 рятувальників.

    Нагадаємо, 2 травня ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді.

    Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.

    Читайте також: Зеленський про обстріл Одеси: чим Росії загрожували ці діти?
    Теги: росія окупанти Одеса війна рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси: рятувальники показали наслідки (фото, відео)