Україна отримає від Британії військову допомогу ще на $375 млн: що там буде

Раніше Британія надала Україні понад п'ять тисяч протитанкових ракет і п'ять систем протиповітряної оборони

Велика Британія передасть Україні обладнання для радіоелектронної боротьби і контрбатарейну радарну систему

У понеділок, 2 травня, Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів). Про це повідомив Reuters.

Ця допомога, зокрема, включатиме обладнання для радіоелектронної боротьби і контрбатарейну радарну систему.

Крім того, Британія запропонує Україні прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники й броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Раніше Британія надала Україні понад п'ять тисяч протитанкових ракет і п'ять систем протиповітряної оборони, а також інші боєприпаси.

Відомо, що Британія також надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги. Крім цього, нададуть і фінансову допомогу для фінансування українських медиків. У Британії сподіваються, що це допоможе ефективно рятувати життя.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віртуально виступить перед Верховною Радою. Він стане першим світовим лідером, який виступить перед парламентом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.