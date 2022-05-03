Україна отримає від Британії військову допомогу ще на $375 млн: що там буде
Велика Британія передасть Україні обладнання для радіоелектронної боротьби і контрбатарейну радарну систему
У понеділок, 2 травня, Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів). Про це повідомив Reuters.
Ця допомога, зокрема, включатиме обладнання для радіоелектронної боротьби і контрбатарейну радарну систему.
Крім того, Британія запропонує Україні прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники й броньовані автомобілі для цивільних чиновників.
Раніше Британія надала Україні понад п'ять тисяч протитанкових ракет і п'ять систем протиповітряної оборони, а також інші боєприпаси.
Відомо, що Британія також надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги. Крім цього, нададуть і фінансову допомогу для фінансування українських медиків. У Британії сподіваються, що це допоможе ефективно рятувати життя.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віртуально виступить перед Верховною Радою. Він стане першим світовим лідером, який виступить перед парламентом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.