Втратив роботу під час війни: як допомогає Центр зайнятості

У Центрі зайнятості закликають звертатися навіть якщо вам не потрібні виплати з безробіття

Інтерв’ю з начальником управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості

З початком повномасштабної агресії мільйони українців стали безробітними: їхні підприємства були знищені, збанкротували, зник попит на їхню працю або ж довелося евакуюватися у більш безпечні райони, без можливості працювати дистанційно. При цьому новоявлені безробітні не стають на облік у центр зайнятості, хоча могли би отримувати принаймні допомогу з безробіття.

Про причини цього, мінімальний і максимальний розмір виплат, а також про те, які вакансії користуються зараз найбільшим попитом, в інтерв’ю «Главкому» розповіла начальник Управління надання послуг населенню Центру зайнятості Інна Бондіні.

Офіційних безробітних стало на третину менше

Які зараз є способи стати на облік у центр зайнятості?

Перший спосіб – реєстрація онлайн. Можна подати документи через «Дію».

Другий – прийти особисто до будь-якого найближчого центру зайнятості і зареєструватися. Зауважу, що центри зайнятості на територій бойових дій і на окупованих територіях тимчасово не працюють. Також деякі центри закрилися, бо були зруйновані, пошкоджені, або у них зараз нема електроенергії.

Третій спосіб – реєстрація через сайт. У нас є покрокова інструкція, вона називається «Реєстрація 2022». Там є спеціальна Google-форма, яку можна заповнити.

Статус безробітного надається з першого дня реєстрації. Допомога з безробіття призначається також з першого дня отримання статусу безробітного.

Як стати на облік у центрі зайнятості під час воєнного стану (Джерело: сайт Державного центру зайнятості)

Скільки зараз в Україні безробітних?

Можна припустити, що це маса людей, але великої кількості звернень немає. Станом на кінець минулого тижня у нас зареєструвалися та отримали статус безробітного всього 277 тис. осіб. Це на 33% менше, ніж у квітні минулого року.

А якщо говорити про останні два місяці?

За цей час статус безробітного набули 85 тисяч осіб, 79 тисяч з них отримують допомогу з безробіття.

Але у цей період ми не тільки реєстрували та виплачували допомогу, а і працевлаштовували. Всього за останні два місяці отримали роботу 51 тис. осіб, з яких 46 тис. були зареєстровані у базі даних як безробітні.

Загалом людей, які сьогодні не мають роботи, значно більше за 280 тис., адже не всі реєструються.

Інна Бондіні зазначає, що безробітних в Україні зараз значно більше, ніж каже офіційна статистика – 280 тис. (Фото: Український кризовий медіа-центр)

Тобто більшість не звертаються до центрів зайнятості? Про що це говорить – люди не довіряють державі чи мають фінансову подушку, чи просто не знають, що їм робити?

Часто люди не розривають трудові відносини, бо не можуть знайти свого роботодавця, він не виходить на зв’язок. Також люди можуть сподіватися, що війна скоро закінчиться і вони зможуть повернутися на роботу. Частина – за кордоном і отримують допомогу там. При цьому також можуть дистанційно працювати на своїй роботі в Україні. Загалом через кілька місяців ситуація буде більш зрозумілою, бо може зрости кількість зареєстрованих, які шукатимуть роботу. «Кожна п’ята вакансія – у сільському господарстві»

Яких саме фахівців конче не вистачає сьогодні, кого і в яких регіонах України бракує?

Станом на 15 квітня у нашій базі зареєстровано 26 тис. актуальних вакансій, що на 58% менше, ніж у минулому році. Найбільший попит зараз у Дніпрі та області, Львові та області та у Києві – майже по 3 тис. вакансій.

Найбільше шукають робітників у сільськогосподарській сфері, це кожна п’ята вакансія. Війна-війною, а польові роботи за графіком. Також багато вакансій у переробній промисловості – майже 20%. І якщо продовжити складати цей ТОП-10 видів економічної діяльності, які мають вакансії, то це охорона здоров’я (лікарі, медичний персонал), транспорт і поштова діяльність, адже навантаження на поштарів і водіїв шалене. У цьому переліку є вакансії у державному управлінні, освіті, постачанні електроенергії та газу, будівництві і водопостачанні.

Найбільше бракує фахівців у зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях, це частина Донецької і Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також постраждалі райони Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Там, де небезпечно, люди вивели свої бізнеси.

Частково зруйновані Чернігів і Харків, повністю зруйнований Маріуполь і люди з цих міст втратили роботу.

Зруйновано цех, офіс. Працівник фізично не може виконувати свої обов’язки. У його трудовій угоді не була прописана війна як причина для її розірвання. Спеціального наказу керівника підприємства про те, що відносини з працівником не можуть продовжуватися, також немає. Але фактично людина опинилася без роботи. Що робити у цьому випадку працівникові і чи може він розраховувати на допомогу з безробіття?

Щоби отримати статус безробітного, необхідно припинити трудові відносини. Якщо підприємство не може працювати, працедавець має видати наказ про простій і визначити рівень зарплати, яка буде виплачувати на цей період. Людина далі вважається зайнятою і продовжує отримувати зарплату, визначену роботодавцем.

Якщо ж роботодавець не видав подібний наказ, Кодекс законів про працю і внесені зміни до законодавства у сфері зайнятості дозволяють працівникові письмово повідомити свого роботодавця про розірвання трудових відносин в односторонньому порядку.

Парламент ухвалив законопроєкт №7275 (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану – «Главком»). Одна з норм передбачає: якщо людина приходить до центру зайнятості з нерозірваними трудовими відносинами і подає відповідну заяву, ми беремо на себе обов’язок повідомити і роботодавця, і податкову, і Пенсійний фонд про розірвання трудових відносин в односторонньому порядку.

Фізичні особи-підприємці (ФОПи), які залишилися без заробітку, можуть розраховувати на допомогу від держави?

Для ФОП також є механізм припинення підприємницької діяльності, нехай приходять до нас, підкажемо, як це зробити. Також інформацію про припинення підприємницької діяльності можна знайти на сайті Міністерства юстиції.

Зокрема, щоби закрити ФОП, необхідно подати заяву про припинення підприємницької діяльності до будь-якого держреєстратора, оскільки на державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців не розповсюджується принцип територіальності. Або ж скористатися порталом «Дія» – у випадку припинення підприємницької діяльності на них розповсюджуються ті ж правила реєстрації, що і на найманих працівників.

Якщо ФОП звертається до служби зайнятості саме як підприємець, ми можемо запропонувати декілька програм підтримки. Зокрема, надання компенсації роботодавцю за працевлаштування тимчасово переміщеної особи під час воєнного стану (постанова уряду №331 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» – «Главком»). Щомісяця за кожну працевлаштовану особу роботодавець отримуватиме 6500 грн, протягом двох місяців. Також продовжують діяти програми підтримки роботодавців, запроваджені до війни.

Виплати з безробіття – від 1 тис. до майже 10 тис. грн

Якою є сума виплат, як ці виплати відрізняються від мирних часів?

Допомога безробітним призначається з першого дня реєстрації особи як безробітної, на підставі відповідної заяви. Розмір допомоги та термін виплати розраховується для кожної особи індивідуально, залежно від страхового стажу, розміру заробітної плати за останнім місцем роботи та причини звільнення.

Нещодавно уряд виділив з резервного фонду держбюджету 1,26 млрд грн на допомогу безробітним (постанова Кабміну №289-р від 15 квітня 2022 р. – «Главком»). Сподіваємося, що усе виплачуватиметься вчасно.

Важливий момент. Зареєстрований безробітний має кожні 30 календарних днів відвідувати центр зайнятості. Але зараз це часто неможливо, тому або люди самі до нас телефонують, підтверджують свій намір перебувати у статусі безробітного, або ми їм телефонуємо, аби вони не втратили ні статус, ні допомогу.

Особи, які не мають страхового стажу (молодь до 35 років), або мають, але протягом 12 місяців до реєстрації він був меншим за 6 місяців, отримують мінімальну допомогу – 1000 грн на місяць. Особи, які мають страховий стаж більше 6 місяців (протягом 12 місяців, що передують реєстрації у центрі зайнятості) мають право на отримання допомоги, залежно від розміру заробітної плати за останній рік, але не більше чотирьох прожиткових мінімумів (для працездатних осіб). На сьогодні це 9924 грн.

Особи, які мали страховий стаж більше шість місяців, але на момент розрахунку допомоги неможливо було розрахувати їм середньоденну зарплату через брак інформації, мають право на виплати у розмірі 1800 грн. Але після отримання необхідної інформації передбачене проведення перерахунку.

Раніше соціальна допомога безробітним виплачувалася протягом максимум 360 днів, для людей передпенсійного віку – до 720 днів. Як це змінилося з початком війни?

Ще у ковідні часи була прийнята норма про те, що людина, яка звільнилася за власним бажанням або за угодою сторін, може отримувати допомогу протягом 270 календарних днів. А у вище зазначеному законопроєкті йдеться про те, що внутрішньо переміщена особа, яка не має підтвердженого страхового стажу, може отримувати мінімальну допомогу з безробіття протягом не більше 180 календарних днів.

Перша сторінка вакансій на сайті Державного центру зайнятості (Джерело: сайт Державного центру зайнятості)

Якщо офіційна кількість безробітних збільшиться, у держави вистачить коштів на виплати для усіх?

Проблема уже є, у нашому фонді не вистачає грошей від внесків. Саме тому Уряд підтримав фонд з резервного бюджету, про що йшлося вище. Виплата допомоги безробітним – це захищена стаття, тобто допомогу маємо виплачувати першочергово. Сподіваємося, що уряд і надалі нас підтримуватиме. Але для того, щоби наш фонд нормально наповнювався, має нормально запрацювати економіка.

Та попри все, звертатися до нас потрібно обов’язково, навіть якщо не маєте усіх документів. У нас спрощена процедура реєстрації, адже ситуації можуть бути дуже різні. Навіть якщо людина не хоче отримувати допомогу з безробіття, нехай все одно заходить до нас на сайт, шукає вакансії. Ви можете взагалі не реєструватися, просто прийти і отримати у нас консультацію, безплатно.

Часто роботодавці надають нам відомості про свої вакансії, але не надають свої контакти у відкритий доступ, щоби первинний відбір усіх претендентів робили виключно ми. Позиція Державного центру зайнятості з 2019 року – розміщувати відомості про роботодавців виключно із закритими даними.

Внутрішні переселенці облаштувалися переважно на західній Україні. В яких сферах ці люди почали працювати, які вакансії користуються найбільшим попитом?