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    Події в Україні

    Як окупанти вивозять трупи своїх солдатів. СБУ оприлюднила шокуюче аудіо

    Як окупанти вивозять трупи своїх солдатів. СБУ оприлюднила шокуюче аудіо
    фото: Міноборони

    За словами загарбника, зі всього складу його роти в живих залишилося всього 20-22 особи

    Російська армія намагається приховати масштаби свої втрати у війні проти України, тому вивозить тіла загиблих невеликими партіями, і то ночами. Про це повідомляє Служба безпеки України.

    Зокрема СБУ оприлюднила аудіперехоплення розмови двох окупантів у Запорізькій області. «Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає вже «напіврозкладений вантаж 200», який необхідно додатково ідентифікувати», – уточнюють в українській спецслужбі.

    Зокрема, російські військові в розмові обговорюють, що дружина загиблого військовослужбовця чекає на тіло протягом шести днів, на що інший відповідає: «їх маленькими пачками везуть... І вночі».

    За словами загарбника, зі всього складу його роти в живих залишилося всього 20-22 особи, ще дев'ятеро осіб написали заяву про відмову брати участь у бойових діях.

    Нагадаємо, Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 23 800 своїх військових, зокрема 300 загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Як окупанти вивозять трупи своїх солдатів. СБУ оприлюднила шокуюче аудіо