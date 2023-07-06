Наслідки нічного удару по Львову: відео, що шокує

Зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, у гуртожитках Львівської політехніки

У соцмережі з’явилося відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки нічного удару по Львову.

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На відео, знятому з дрона, видно, що у житловому будинку уламками ракети повністю знесло дах, вибито вікна, зруйновано кілька поверхів.

У великій будівлі поруч із будинком серйозні руйнації, повилітали усі вікна.

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Автомобілі, припарковані біля будівель, побиті.

На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають постраждалих людей.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також – пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

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Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох людей. Він прогнозує, що жертв буде більше.

«І так виглядає, що будуть ще загиблі», – сказав мер.

За останніми даними, кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох осіб.

Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, у гуртожитках Львівської політехніки.